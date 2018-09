Posting ini di Media Sosial, Benarkah Luna Maya Putus dengan Reino Barack?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hubungan cinta Luna Maya dan Reino Barack dikabarkan kandas.

Belum diketahui apa penyebabnya, namun Luna Maya mengabarkan sesuatu terjadi dan mengharapkan Reino Barack bisa berbahagia.

Luna Maya dan Reino Barack berhubungan sekitar 5 tahun.

Luna kerap memposting momen kebersamaan mereka di media sosial.

Namun Rabu (12/9/2018), Luna memberikan kabar terbaru pada hubungan keduanya.

Ia memposting 10 foto kebersamaan dia dengan Reino Barack.

Namun caption foto tersebut memberikan tanda-tanda jika hubungan keduanya harus berakhir.

"It’s been an amazing and best 5 years of relationship, sorry for everything wrong I’ve done,

and thank you for your wonderful support,

it’s always a blessing to have you in my life,

and sincerely I wish you happiness and peace”