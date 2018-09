Terkait Beda Politik Kader Demokrat, Sandiaga Uno Keluarkan Pernyataan Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Menanggapi Partai Demokrat yang memberikan dispensasi kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Papua, yang dipimpin Gubernur Papua Lukas Enembe. Bakal cawapres Sandiaga Uno optimistis Partai Demokrat akan memenangkan Prabowo Subianto dan dirinya di Pilpres 2019.

"Jadi, kemarin kami bahas di rapat sekjen, pertama-pertama, kami apresiasi, Pak Sekjen (Demokrat), dan dua kaki Pak Sekjen (Demokrat) kokoh di koalisi Pak Prabowo-Sandiaga," kata Sandiaga, saat ditemui di kawasan Glodok, Jakarta, Selasa (11/9/2018).

Ia menilai, apa yang terjadi di internal Demokrat saat ini merupakan dinamika yang wajar. Ia meyakini, Demokrat bisa mengatasi dinamika internal tersebut Lagi pula, kata Sandiaga, tak ada arahan dari Prabowo kepada kepala daerah yang merupakan kader dari partai pengusung mereka, untuk memenangkan Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019.

"Pak Prabowo bilang, you focus on your region. Wilayah seperti apa, jangan pusingkan Pilpres," ujar Sandiaga.

Baca: Zeva Music School Gelar Konser Musik

Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat akan memberikan dispensasi kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat yang mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019, dengan berbagai pertimbangan.

Menurut Kapala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, hingga saat ini, baru satu daerah yang sedang dipertimbangkan serius mendapatkan dispensasi. "Hanya Papua yang sedang serius kami pertimbangkan," ujar Ferdinand, kepada Kompas.com, Minggu (9/9/2018) malam.

Baca: Dimarahi di Depan Teman-temannya, Seorang Pria Tembak Istrinya Pakai Air Soft Gun

Selain Papua, kata dia, ada tiga DPD lainnya yang juga berkeinginan mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Namun, untuk tiga DPD itu, Partai Demokrat belum sampai pada tahap pertimbangan.