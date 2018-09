Tentang Penampilan Manjakani di Soundrenaline 2018, Ini Cerita Banyu

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Selain konser musik, banyak sekali creative-creative space yang ada di festival music Soundrenaline 2018 di Garuda Wisnu Kencana (GWK), Bali yang dikemas dalam suasana milenial.

Menurut cerita Banyu Susanto, yang ikut hadir menyaksikan langsung kemeriahan acara yang digelar pada 8-9 September itu, Band asal Pontianak, “Manjakani Music” tampil di hari kedua, sekitar Pukul 16.45 di Camp Stage.

"Banyak sekali penonton yang antusias melihat penampilan musisi kebanggaan Pontianak itu," katanya.

Dihari kedua itu, menurutnya para musisi yang tampil semakin lebih keren, seperti Burgirkill, Pee We Gaskin, Shaggy Dog, Phum Viphurit, Danilla, Bottlesmoker, Zee Avi, Endah and Resha, Jogja Hiphop Foundation, The Sight, Diskopantera dan lainnya.

Namun yang paling menarik di hari kedua itu, menurut Banyu adalah saat Manjakani tampil satu panggung bersama Pusakata di Slim Refined Stage yang didalam ruangan.

"Yang menonton itu full sekali, sampe-sampe banyak penonton yang nggak bisa masuk karne fullseat," katanya.

Soundrenaline 2018 di tutup oleh grup musik beraliran rapcore rock asal amerika serikat “limpbizkit”.

Pada saat Freedust, vokalis menyapa penonton, suasana GWK malam itu semakin pecah.

"Dalam soundrenaline 2018 ini saya yang emang nggak dapat akses untuk moto dari depan, nggak masalah sih, masih bisa moto dari area penonton dan itu sangat seru dan penuh tantangan," kata Banyu.

Apalagi saat Limpbizkit tampil, para penggemar band tersebut sangat-sangat atraktif dan itu jadi pengalaman baru buat Banyu.

Ia mengaku ada banyak sekali pembelajaran yang ia dapat di soundrenaline 2018, tapi yang sangat berkesan adalah saat ia melihat para crew event sangat ramah.

"Kelihatan para crew event kecapean, tapi saat kita bertanya atau perlu informasi mereka memberi jawaban yang sangat-sangat profesional," katanya.

Banyu berharap, ia mendapat kesempatan lagi untuk hadir di soundrenaline 2019.