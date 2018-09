Raggae Madness Hotel Orchardz Gajahmada Pontianak, Ada Kompetisi Minum Beer Gratis

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Buat para penggemar musik Raggae, pasti tahu kan ya siapa itu Bob Marley, rajannya Raggae yang melegenda dengan rambut gimbal dan suara merdu.

"One good thing about music, When it hits you, you feel no pain" kata Bob Marley.

Nah, buat kamu pecinta music reggae, khususnya di Kota Pontianak, Orchardz Hotel Gajahmada Pontianak akan mengajak kamu menikmati alunan musik raggae yang dinyanyikan oleh Ranting Daun nih guys.

Nggak cuma dengerin music raggae, di sela- selanya juga bakal ada kompetisi minum beer. Gratisss!!!

Ayuk, ajakin teman-teman pecinta musik raggae buat sama-sama menikmati Raggae Madness Jumat (14/9/2018).

Acara akan dimulai pukul 20.00 WIB, sampai kamu pengen pulang.