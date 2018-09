Ekhsan Ajak Masyarakat Pontianak Perbanyak Amaliah-amaliah Mengisi Muharram

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANA.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak, Ekhsan menuturkan momentum peralihan tahun baru islam yang telah memasuki 1440 Hijriah.

Selain mengisi dengan berbagai kegiatan seperti pawai taaruf, umat islam harus mengisinya dengan memperbanyak amaliah-amaliah yang mendekatkan pada yang maha kuasa.

"Dalam kegiatan Muharram ini, kita mengajak jemaah ini untuk memperbanyak kegiatan. Seperti amaliah-amaliah yang perlu di tingkatkan. Misalnya kita mengadakan puasa yang sangat tinggi nilainya yaitu puasa asyura," ucap Ekhsan saat diwawancarai, Selasa (11/9/2018).

Puasa asyura adalah puasa yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Ia sebut puasa asyuro mempunyai banyak juga untuk mengenang banyak peristiwa bersejarah terjadi. Pada hari tersebut, yang lebih dikenal sebagai Hari Asyura, Allah SWT menerima pertobatan Nabi Adam AS. Kapal Nabi Nuh terdampar di daratan usai mengarungi banjir besar di hari itu pula.

Selain itu, Nabi Yusuf AS dikeluarkan dari sumur. Lalu Nabi Yunus AS keluar dari perut ikan. Kemudian ada peristiwa Nabi Musa AS selamat dari kejaran Fir'aun, dan Nabi Isa AS dilahirkan.

"Puasa Asyura juha menceritakan pada jaman Nabi Musa atas selamatnya dari kejaran Firaun, jadi mereka berpuasanya pada tanggal 10. Bagi umat Nabi Muhammad itu di sunahkan juga berpuasa pada tanggal 10 muharram," tambahnya.

Lebih lanjut ia jelaskan puasa asyura bisa dilaksanakan sebelumnya, karena nilainya sangat tinggi sama seperti nilai beribadah haji.

"Kemudian tentunya yang kita harapkan sangat signifikan pada muharram ini bukan momentum yang sifatnya wah. Tapi bagaimana nilai-nilai sejarah yang sudah hampir terkubur ini kita munculkan kembali untuk kita sinergikan kembali dalam membangun peradaban-peradaban umat manusia," jelasnya.

Hal ini sangat penting karena nilai-nilai sejarah ini sudah agak sedikit dilupakan. Bagaimana perjuangan-perjuangan keadilan. Bagaimana perjuangan-perjuangan penegakan kebaikan dan sebagainya.