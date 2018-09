Ashanty Pakai Baju Renang, Dekap Arsy Hermansyah di Kolam Renang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Penyanyi cantik Ashanty memposting dirinya sedang mengenakan baju renang.

Ia mengunggahnya, Senin (10/9/2018) tengah malam.

“Sometimes u just need to let it go,” tulis Ashanty di akun Instagram miliknya, @ashanty_ash.

Dalam foto itu, ia sedang berendam di kolam renang.

Kolam renang ini letaknya di ketinggian karena di belakang terlihat gedung-gedung menjulang tinggi.

@rihanadevianjaniaman: Bun @ashanty_ash.. ngepost nya tengah malem.. emak2 alay dan bocah2 alay nya sdh pada tidur.. jd ceramahnya sementara sepi.. siap2 bsk pagi kan libur pd ceramah masal. Be your self bun

@marcellasonyapuspita2414: Bunda cantiknyaaa

Pada foto lainnya, Ashanty sedang mendekap Arsy di kolam renang.

@muslimasyah27Dimana tuch embak mandi nya?

Ashanty dan Arsy memang kerap jadi perhatian netizen.