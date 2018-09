Hari Ini Oetama Cup KG Kalbar Digelar, Ini Agendanya

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Zulkifli

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Event pesta olahraga Oetama Cup dalam rangka menyemarakan Hari Ulang Tahun (HUT) Kompas Gramedia ke 55 resmi digelar Senin (10/9/2018).

Event yang diikuti antara unit KG di Kalbar ini mempertandingan 3 cabang olahraga di antaranya Badminton, Tenis Meja dan Futsal.

Pada hari pertama dilangsungkan pertandingan badminton di GOR PSC Jl Putri Darahitam.

Betikut jadwal Oetama Cup 10-14 September.

- Cabor Bulu Tangkis

Senin 10 Sept Pk 13.00 di GOR PSC Jl Putri Darahitam

Grup A

1. Santika vs CFM

2. Gramedia vs Pemenang 1

3. Tribun vs KompasTV

4. Pemenang 1 & 2 vs Pemenang 3

Grup B

1. Sonora vs CFM

2. Gramedia vs Pemenang 1

3. Santika vs Tribun Pontianak

4. Pemenang 1 dan 2 vs Pemenang 3

5. Juara Grup A vs Juara Grup B

Futsal Rabun (12/9/2018) Pukul 12.00 di PSC Jl Putri Dara Hitam

1.Tribun Pontianak vs Hotel Santika

2. Gramedia vs Pemenang 1

3. CFM vs Kompas

4. Pemenang 1 dan 2 vs Pemenang 3

- Tenis Meja

Jumat 14 Sept Pk 14.00 di Kantor Kompas TV

Grup A

1. Tribun Pontianak vs CFM

2. Hotel Santika vs Pemenang 1

3. KompasTV vs Gramedia

4. Pemenang 1 dan 2 vs Pemenang 3

Grup B

1. Gramedia vs Santika

2. KompasTV vs Pemenang 1

3. CFM vs Tribun Pontianak

4. Pemenang 1 dan 2 vs Pemenang 3

5. Juara grup A vs Juara Grup B.

Penutupan

Sabtu, 15 Sept 2018 Pk 07.00

Kompas TV .