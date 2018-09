Valentino Rossi Pamer Helm Anyar 'Back To Misano' di MotoGP San Marino 2018

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Valentino Rossi akhirnya memperlihatkan kejutan berupa helm dengan liver spesial di latihan resmi ketiga (FP3) MotoGP San Marino, (8/9/2018).

Sudah menjadi tradisi dan ritual bagi pembalap Movistar Yamaha MotoGP, Valentino Rossi, setiap kali berlaga di balapan MotoGPyang berlangsung di kampung halamannya, Italia.

Sebelum MotoGP San Marino, yaitu sirkuit Mugello beberapa bulan lalu.

Valentino Rossi juga pamer helm livery spesial berupa warna bendera Italia, Merah-Putih-Hijau dengan identik logo Matahari-Bulan alias Soleluna.

Nah, untuk livery helm spesial di MotoGP San Marino ini terinspirasi film Back To The Future yang dibintangi aktor Michael J. Fox.

Bukan tanpa sebab, Valentino Rossi mengusung helm livery spesial 'Back To Misano'.

Musim lalu Valentino Rossi terpaksa absen di MotoGP San Marino karena cedera.

Valentino Rossi baru bisa tampil di MotoGP San Marino musim ini dengan motivasi tinggi.

Dia bertekad menuai hasil bagus di kampung halamannya, sekaligus menuntaskan puasa kemenangan Valentino Rossi dan Yamaha yang terakhir kali diraihnya di MotoGP Belanda 2017.

Desain helm spesial Valentino Rossi dengan tema 'Back To Misano' yang terilhami film bioskop 'Back To The Future' memang mengandung cerita tersendiri di baliknya.

