Fokus Pembelajaran Efektif, Tristar Culinary Institute Pontianak Sediakan Fasilitas Representatif

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Tristar Culinary Institute Pontianak dilengkapi fasilitas modern.

Dengan demikian, peserta didik dipastikan mendapatkan suasana perkuliahan yang nyaman dengan semua fasilitas pendukungnya.

Direktur Tristar Culinary Institut Pontianak, Juwono Saroso, sebagaimana rilis yang diterima www.tribunpontianak.co.id, Sabtu (06/09/2018) mengungkapkan bahwa suasana perkuliahan yang nyaman memang jadi satu di antara fokus yang diperhatikan pihak kampus.

Dengan demikian, harapannya tentu setiap mahasiswa bisa belajar dengan suasana yang nyaman dalam mendalami ilmu kulinari.

Apalagi, program pendidikan yang diusung pihaknya menurutnya berfokus pada pemantapan materi. Baik berupa praktek langsung (hands on cooking) dengan pola belajar yang efektif, juga materi teoritis.

Karenanya, fasilitas pendukung pendidikan yang representatif pun berupaya disediakan sebaik mungkin. Khusus di kampus ini, setidaknya ada sekitar 8 aspek utama yang diperhatikan terkait fasilitas tersebut.

Beberapa di antaranya seperti Laboratorium Culinary & Pattisarie ber AC, yang dilengkapi dengan peralatan sesuai dengan perkembangan duma industri pengolahan makanan yang modern. Selain itu, disediakan pula ruang teori yang nyaman dan juga dilengkapi AC, white board dan proyektor

Lalu, ada pula kelas memasak traditional Indonesian fusion, baik untuk turis domestik maupun wisatawan mancanegara.

Disediakan juga laboratorium Chinese Cuisine yang terpisah dengan dapur halal.

Dapur produksi juga disiapkan untuk pengembangan teknologi pangan, industri makanan awetan dan produk-produk oleh - oleh kreasi mahsiswa.

Ada pula store, sebagai toko bahan kue dan kebutuhan kuliner serta toko mesin-mesin industri.

Dengan konsep one stop shopping, maka Tristar Culinary Institute Ponnanak akan menjadi pusat foodpreneur. Juga wisata 'all about culinary', mulai dari kursus masakan dan kue, resto hingga cafe.

Yang tak kalah penting, di lokasi kampus juga akan disediakan spice garden. Fasilitas ini, bisa berfungsi sebagai ekosistem bagi tanaman bumbu-bumbu juga sayuran lokal dan internasional yang bisa digunakan kapan saja dalam kondisi segar.