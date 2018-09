Fakta Kelam Anatoly Moskvin, si Penjarah 750 Kuburan dan Kolektor Mayat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pada 2011 silam sebuah kasus mengerikan terungkap di Rusia di mana seorang pria bernama Anatoly Moskvin disebut sebagai kolektor mayat.

Hal itu terungkap setelah orangtua Moskvin mengunjungi apartemennya. Saat masuk, mereka melihat pemandangan yang memilukan.

Lalu, orangtuanya langsung melaporkan anaknya tersebut ke pihak berwajib. Dalam penyelidikan ditemukan 29 jenazah yang didandani layaknya boneka.

Tak hanya itu, dalam laporan resmi polisi juga mengungkapkan, mayat-mayat tersebut didapatkan Moskvin secara ilegal dengan menjarah lebih dari 750 kuburan.

Baca: Unit Jatanras Polres Singkawang Amankan Pelaku Penggelapan Sepeda Motor

Baca: Belum Menikah, Perut Chika Jessica Jadi Sorotan, Netizen: Kilat Hamilnya

Baca: Kriss Hatta Kegirangan Kasusnya Menang, Hilda Vitria Temukan Bukti Ada Kejanggalan

Hal unik dari kisah Moskvin ini adalah mayat-mayat yang ditemukan di dalam rumahnya semuanya di dandani layaknya boneka.

Terlebih mayat-mayat tersebut juga semuanya adalah perempuan yang berusia rata-rata 15-26 tahun saat mereka meninggal.

Lalu, apa yang mendasari tindakan dan perilaku aneh Moskvin?

Seperti dikutip dari Vocally, rupanya Moskvin bukanlah orang sembarangan dan ia melakukannya karena alasan tertentu. Dokter juga menyebut ada kelainan pada kejiwaanya.

Baca: Sutarmidji Minta Edi Tegas Jalankan Roda Pemerintahan

Baca: Bupati Dan Wabup Sanggau Diagendakan Tutup Festival Budaya Paradje Pasaka Negeri Ke-X

Baca: Ini Wilayah di Kabupaten Sambas Yang Akan di Lakukan Pemadaman Listrik

Moskvin disebut sebagai 'necropolyst' atau di Rusia lebih dikenal sebagai "The Lord of the Mummies" atau "Perfumer".

"Sepanjang hidupnya dia terobsesi dengan berkeliling di sekitar ratusan kuburan, mempelajari dan mendokumentasikannya," ujar Alexei Yesin, editor surat kabar mingguan Necrologies kepada The Daily Beast pada 2011.