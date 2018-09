Aktor Hollywood Burt Reynolds Meninggal Dunia, Ini Jejak Kariernya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Burt Reynolds, aktor senior Hollywood, meninggal dunia dalam usia 82 tahun.

Reynolds yang terkenal lewat peran-perannya yang karismatik di film-film seperti Deliverance, The Longest Yard, Smokey, dan Bandit tutup usia pada Kamis (6/9/2018) waktu setempat.

Menurut manajernya, Erik Kritzer, Reynolds mengembuskan napas terakhir di Jupiter Medical Center di Florida, Amerika Serikat.

Penyebab kematiannya adalah serangan jantung.

"Paman saya bukan hanya ikon film, dia adalah seorang pria yang murah hati, penuh gairah dan sensitif yang berdedikasi kepada keluarganya, teman-teman, penggemar, dan siswa akting," kata keponakan Reynolds, Nancy Lee Hess, dalam sebuah pernyataan.

“Dia memiliki masalah kesehatan, namun ini benar-benar tidak terduga. Dia tangguh. Paman saya ingin bekerja sama dengan Quentin Tarantino," tambahnya.

Reynolds mengalami masalah kesehatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2013, juru bicara Reynolds mengatakan bahwa peraih nominasi Oscar itu dirawat intensif di sebuah rumah sakit di Florida untuk gejala flu dan dehidrasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, Reynolds terlihat menggunakan tongkat ketika ia berpose dalam pemotretan dan saat menghadiri Festival Film Tribeca 2017.

Semasa hidup, Reynolds pernah menjadi nomine Oscar ketika memerankan sutradara film porno Jack Horner dalam Paul Thomas Anderson Boogie Nights (1997).

Dengan kedipan mautnya, Reynolds selalu bersinar dalam banyak film action dan komedi romantis.

Di antaranya, Starting Over (1979), The Best Little Whorehouse in Texas (1982), Best Friends (1982), dan The Man Who Loved Women (1983).

