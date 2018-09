Rilis Perdana! Captain Marvel Diperankan Brie Larson, Cantik dan Kerenkan?

The Indian Express

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tampilan pertama Brie Larson Carol Danvers ditunjuk sebagai pemeran Captain Marvel.

Entertaintment Weekly mengungkap sepuluh gambar ekslusif dari film yang banyak ditunggu di Marvel Cinematic Universe (MCU), Rabu (5/9/2018) bersama dengan sampul edisi September, yang menampilkan Brie dalam kostum superhero sepenuhnya.

Dilansir Tribunnews.com dari The Indian Express pada Kamis (6/9/2018), dalam sebuah kicauan Twitter yang berbunyi 'Masa depan adalah perempuan! Inilah tampilan pertama eksklusif @BrieLarson sebagai @CaptainMarvel, galaksi terbaru dan bintang paling kuat,".

Entertainment Weekly memperkenalkan nama besar berikutnya di MCU.

Ini juga memberi pandangan sekilas tentang Skrulls yang mengubah bentuk, Jude Law, dalam peran komandan Starforce dan Lashana Lynch yang memerankan salah satu teman tertua Carol, Maria Rambeau.

Nick Fury yang akan membuat penampilan kesembilannya di MCU. Beberapa karakter lama Marvel juga diatur untuk kembali, termasuk Samuel L. Jackson yang memerankan Nick Furry.

Tetapi dalam Captain Marvel, Nick Furry diwujudkan sebagai sosok yang lebih muda dari film-film sebelumnya.

Teknologi canggih de-aging digital telah digunakan untuk membuat Jackson terlihat lebih muda di sini.

Ras The Kree pun juga terlihat di 'Guardians of the Galaxy' juga bisa dilihat dalam 'Captain Marvel'.

Dalam film tersebut, Captain Marvel akan bergabung dalam tim militer elit Starforce di planet Kree of Hala.

Adegan terakhir di 'Avengers: Infinity War' terlihat Nick Fury menghubungi Captain Marvel.

Oleh karena itu, kita dapat membayangkan bahwa ia akan memiliki peran yang jauh lebih besar dalam film Avengers berikutnya.