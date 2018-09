Pesan Mengharukan Sang Putra kepada Veronica Tan Sebelum Isu Ahok Akan Nikah Lagi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Belakangan publik kembali dikagetkan dengan kabar rencana pernikahan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kian santer terdengar.

Pemberitaan ini pertama kali diunggah oleh Asia Times pada Selasa (4/8/2018) dalam artikel 'Military minds aim to keep Widodo in power'.

Baca: Cerai dari Veronica Tan, Ahok Dikabarkan Akan Nikahi Perempuan Ini, Siapa Dia?

Baca: BTS Gelar Konser di Amerika, Para Penggemar Memilih Camping di Lokasi Selama Berhari-hari!

Dalam artikel tersebut, Ahok disebut memiliki prioritas pribadi yang ingin dilakukan setelah bebas.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini disebut akan menikah seorang polwan yang dulunya adalah mantan ajudan Veronica Tan.

Rencana tersebut juga ditanggapi oleh kakak angkat Ahok, melansir TribunManado.com.

Dalam artikel tersebut disebutkan pula calon istri Ahok adalah mantan pengawal Veronica Tan.

Wanita itu pemilik nama berinisial PND ini memiliki pangkat bripda.

Melansir TribunManado.com, kakak angkat Ahok juga mengatakan, Ahok sempat bercerita hendak menikah lagi usai keluar dari penjara.

"Pernah bercerita sudah lama, dia katanya, mau menikah lagi kalau bebas. Kalau terjun ke politik dia enggak bilang, beliau hanya bilang mau bisnis."

Meski kabar telah beredar, belum ada pernyataan resmi dari keluarga Ahok atau polwan yang dimaksud.