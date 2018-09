Foto Bareng dan Dirangkul Siwon, Isyana Sampai Lupa Napas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Penyanyi Isyana Sarasvati merasa bangga bisa menjadi bagian dari Closing Ceremony Asian Games 2018 (2/9/2018).

Saat itu Isyana tampil sebagai penyanyi pembuka dengan membawakan lagu 'Asian Who We Are'.

Panggung Closing Ceremony Asian Games 2018 itu juga diisi oleh artis-artis lainnya, termasuk penyanyi dari India dan Korea Selatan.

Baca: Terlihat Berbelanja di Jakarta, Ditjen Pajak Mention Twitter Siwon Super Junior, Kenapa ya?

Boyband Korea Super Junior menjadi salah satu pengisi yang membuat heboh penonton di Stadion Utama GBK.

Rupanya tak hanya penonton saja yang antusias dengan kehadiran boyband dari Korea ini, tetapi juga Isyana Sarasvati.

Isyana mengakui bahwa Choi Siwon, salah satu member Super Junior tersebut sangatlah baik dan rendah hati.

Siwon bahkan sempat mengatakan bahwa ia sebetulnya ingin menghampirinya, tetapi tak sempat karena dikejar waktu.

Meski hanya sempat berbincang sebentar dengan Siwon, Isyana merasa senang.

Ia bahkan sempat berfoto dengan Siwon di backstage.

Baca: Ini Cerita diBalik Terbentuknya Klub Futsal Pegasus Sambas

Saat itu posisi tangan Siwon terlihat merangkul beberapa penyanyi Indonesia termasuk Isyana Sarasvati.

YouTube/SarahSechanNet Afgan, Bunga Citra Lestari, Siwon, Isyana.

Saat berfoto dengannya, Siwon rupanya habis mandi usai tampil.