Demi Kurus, Ini Diet Ekstrem yang Dilakukan Idol K-Pop, Ada yang Cuma Minum Air Putih!

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Menjadi kurus seolah sudah menjadi patokan cantik maupun tampan setiap orang.

Banyak orang berusaha mati-matian untuk mendapatkan tubuh yang ideal.

Termasuk idola K-Pop.

Industri hiburan Korea dikenal sebagai satu diantara yang terkejam karena menerapkan standar yang tinggi mulai dari wajah hingga bentuk badan.

Untuk itu para idol ini diharuskan untuk punya badan yang proporsional.

Makanya banyak idol yang memilih untuk diet, bukan diet biasa namun ekstrem.

Dilansir dari Allkpop ini idol Korea yang melakukan diet sangat ekstrem, disarankan buat kamu jangan mencoba ini mentah-mentah karena tergolong tak sehat.

Kamu harus berkonsultasi dengan ahli gizi untuk menentukan diet yang pas bagimu.

1. IU

Ketika dia sedang berdiet, IU dilaporkan hanya makan apel, ubi jalar, dan protein shake - sepanjang hari!

Selain makan porsi yang sangat kecil, dia berolahraga setiap hari.

Hal ini menyebabkan penggemar tercintanya khawatir tentang kesehatan penyanyi ini.

Dia kehilangan 4 kilogram hanya dalam 4 hari.

2. Ailee

Ailee terkenal dengan diet yang membantunya menurunkan 10 kilogram (22 lbs) hanya dalam satu bulan.

Ailee mengikuti rencana diet di mana dia makan 500 kalori atau kurang setiap hari.

Misalnya, dia akan makan pisang untuk sarapan, satu dada ayam untuk makan siang, dan salad sayur kecil untuk makan malam.

3. Soyou

Soyou makan satu kali sehari untuk menurunkan 8 kilogram (17,6 lbs).

Dia makan empat telur burung puyuh minus kuning telur dan minum segelas susu setiap hari.

Di atas itu, dia berolahraga untuk membakar lebih banyak kalori!

4. Suzy

Suzy terkenal dengan transformasi berat badannya.

Dia harus bekerja sangat keras untuk mencapai sosok glamornya saat ini.



Untuk sarapan, dia makan satu dada ayam dan pisang dan minum segelas susu.

Untuk makan siang, dia makan nasi merah dan salad sayuran kecil.

Dia menghabiskan hari dengan dua kentang manis.

5. 2AM Changmin

Changmin memiliki salah satu diet paling ketat.

Sebelum debutnya, ia memiliki berat lebih dari 100 kilogram (220 lbs).

Untuk mencapai sosoknya seperti sekarang, dia hanya makan dua blok tahu sehari sambil berlari enam jam untuk membakar semua berat badannya!

6. TOP Big Bang

TOP juga terkenal untuk diet ekstremnya.

Hanya dalam 40 hari, ia mampu menurunkan 20 kilogram (44 lbs) hanya dengan minum air dan makan jelly kacang merah.

Dia juga berolahraga setiap hari untuk menurunkan berat badan sebelum debutnya.

7. Xiumin EXO

Dipanggil karena "chubby," Xiumin mengalami transformasi penurunan berat badan yang ekstrem.

Pada satu titik, ia melanjutkan diet kopi, di mana ia makan setiap dua hari sekali dan hanya minum kopi.

Selama promosi "Growl", beratnya hanya 53 kilogram (117 lbs)!

8. TVXQ

Last but not least adalah diet paling ekstrim dari mereka semua.

Meskipun belum ada konfirmasi, lima anggota TVXQ dilaporkan hanya minum air untuk satu hari penuh pada kesempatan sebelum debut mereka!

Bayangkan!

