Persib Terkini - Tak Gentar Hadapi Kekuatan Baru Arema FC dan Hitung-hitungan Peluang Juara

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bek Persib Bandung, Bojan Malisic mengaku tak gentar dengan kekuatan baru yang dimiliki Arema FC.

Seperti diketahui, tim berjuluk Singo Edan itu menambah beberapa amunisi di putaran kedua ini seperti, Makan Konate dan Hamka Hamzah.

Dikutip dari laman Persib, meski baru bergabung dalam dua sesi latihan usai berlibur, Mali mengaku sudah tidak sabar untuk melakoni pertandingan menghadapi Arema FC, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (13/09/2018).

"Mereka punya banyak pemain baru? Ya, tapi saya tidak terlalu tahu tentang pemain-pemain baru Arema. Yang jelas, kami tidak mengganggu mereka dan hanya fokus mempersiapkan tim dengan baik. It's not our business," kata pemain dengan khas janggut tebalnya itu, Selasa (4/09/2018).

Mali siap memberikan penampilan terbaiknya saat laga menjamu tim asal kota apel itu.

Terlebih, pada pertandingan nanti Maung Bandung akan berlaga di hadapan puluhan ribu Bobotoh.

"Sekali lagi, saya dan teman-teman hanya akan fokus dengan performa tim. Saya tidak suka memikirkan siapa lawan kami, bagaimana lawan kami nanti. Kemenangan tim adalah poin utama yang akan kami kejar nanti," tegas Mali.

Bulan september menjadi waktu paling padat bagi Persib dalam menjalani kompetisi Liga 1 2018.

Pelatih Persib Bandung, Roberto Carlos Mario Gomez, mengatakan Maung Bandung bersiap untuk meraih kemenangan untuk empat laga nanti.