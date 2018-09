Kompetisi Mobile Legends dan DOTA 2 Berhadiah Ratusan Juta: Ini Cara Mendaftar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – eSports kian jadi perhatian semua orang.

Masuknya kategori eSports di Asian Games 2018 juga semakin mengukuhkan bahwa olahraga yang satu ini memang mempunyai banyak peminat dan nggak kalah populer dengan olahraga lain pada umumnya.

Potensi yang dimiliki eSports menarik perhatian POPCON Asia untuk menggelar kompetisi dan memberi wadah bagi para atlet potensial untuk mengasah kemampuan mereka di level nasional.

Bertepatan dengan momen film Dreadout yang akan bisa disaksikan di layar lebar pada tahun depan, AGCON berkolaborasi dengan goodhouse.id dan dibantu oleh Supreme League dan Nimpuna untuk menghadirkan kompetisi games online alias eSports yang diberi nama “Celebration Cup”, untuk pertama kalinya di POPCON Asia 2018.

Ada dua game yang akan dipertandingkan di Celebration Cup, Mobile Legends: Bang Bang dan DOTA 2.

Siapa saja dapat mengikuti kompetisi dengan total hadiah Rp 160 juta ini dengan mendaftar di laman esport.popconinc.com.

Untuk pendaftaran DOTA 2 paling lambat tanggal 6 September dan Mobile Legends: Bang Bang pada tanggal 13 September.

Yenny Wangsawidjaja, CEO POPCON.Inc menuturkan kompetisi eSports digelar di POPCON Asia 2018 sebagai bentuk dukungan pada perkembangan eSports di tanah air.

“Kepopuleran eSports sudah nggak diragukan lagi. Beberapa tahun ini, kompetisi eSports di Indonesia kian banyak jumlahnya. Masuknya kategori eSports di Asian Games 2018 dan Olimpiade Tokyo 2020 juga semakin mengukuhkan bahwa olahraga yang satu ini memang mempunyai banyak peminat dan nggak kalah populer dengan olahraga lain pada umumnya. Jadi sangat tepat rasanya jika POPCON Asia 2018 juga mulai memasukan eSports, agar para atlet talenta eSports juga bisa memiliki wadah, di Popcon Asia.”

Masih ada banyak hal-hal seru lainnya yang akan bisa dinikmati di POPCON Asia 2018, seperti wahana Rumah Pengabdi Setan hasil kerjasama dengan Pandora Experience yang bisa jadi ajang uji nyali para pengunjung.

Bagi penggemar film-film Indonesia, tahun ini POPCON bakal memboyong beberapa cast dari film Hello Salma, sekuel Dear Nathan (2017), lalu ada juga pemeran film Dreadout dan last but not least ada para pemeran Foxtrot 6, film fiksi ilmiah dari produser kenamaan Hollywood, Mario Kassar, yang bakal tayang di bioskop-bioskop penjuru Nusantara pada awal tahun 2019.

Beberapa tambahan bintang dalam negeri yang akan meramaikan POPCON Asia 2018 adalah pemerhati anak Seto Mulyadi yang sebelumnya sempat populer jadi bahan meme generasi milenial, dan Reino Barack, kreator dari Satria Heroes yang akan mengumumkan serial barunya.

Tiket POPCON Asia 2018 bisa dibeli online di https://ticket.popconinc.com.