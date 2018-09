Rupiah Makin Melemah, Gerinda Sebut Terburuk Sejak Krisis 1998

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nilai tukar rupiah nampak terus melemah sejak beberapa hari terakhir.

Menanggapi hal tersebut, Partai Gerindra pun memberikan tanggapannya lewat unggahan di akun Instagram officialnya, @gerindra, Selasa (4/9/2018).

Menurut Gerindra, melemahnya nilai tukar rupiah menjadi pukulan telak bagi ekonomi Indonesia.

Anjloknya nilai mata uang rupiahnya menjadi yang terburuk sejak krisis keuangan tahun 1998.

Gerindra menyebutkan, 41 persen utang pemerintah merupakan mata uang asing.

Karenanya, jika nilai rupiah terus meroket, utang negara tentu akan melonjak.

Gerindra menganggap, langkah Bank Indonesia (BI) hanya berupa langkah jangka pendek yang jika tidak diimbangi dengan kebijakan jangka panjang dapat menyebabkan cadangan devisa negara terus tergerus.

"Rupiah terus tertekan oleh mata uang US Dollar, bahkan menurut pantauan pagi ini Rupiah dibuka di angka Rp. 14.980 per US Dollar.

Pelemahan nilai tukar Rupiah pun membawa imbas negatif terhadap keuangan negara.

Sekitar 41% utang pemerintah dalam mata uang asing.