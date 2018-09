Tangkap Tersangka Pencuri Mobil di Desa Sei Rambah, Kapolsek Beberkan Kronologinya

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, M Wawan Gunawan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,SAMBAS- Kapolsek Sambas Kompol Sunarno membeberkan kronoligi kasus pencurian mobil yang terjadi Sabtu (1/9) lalu, sekitar pukul 16.00 WIB.

Saat itu, kata Sunarno pelapor (Rajab) memarkirkan/menyimpan mobil di gudang miliknya yang berdekatan dengan rumah Jl Tanjung Pinang Dusun Sei Pinang RT 01 RW 01, Desa Sei Rambah, Kecamatan Sambas.

Korban menyimpan kunci kontak di paku pada pintu sebelah dalam gudang, sedangkan kunci gudang disimpan didalam tas kecil, dan digantung di paku pada dinding gudang bagian luar.

Selanjutnya, Minggu (2/9) sekitar pukul 03.30 wib (Subuh) pelapor yang baru bangun dari tidurnya, ada mendengar suara mesin mobil menyala dari arah gudang tempat menyimpan mobil.

"Namun diwaktu tersebut pelapor tidak mengecek ke arah suara mobil tersebut, karena pelapor mengira menantu pelapor Senawati yang juga kemudian menjadi saksi,

yang memanaskan mesin mobil tersebut," ujarnya di Mapolsek Sambas, Senin (3/09/2018).

Kalau sebelumnya, sesuai dengan rencana, pada subuh Minggu kemarin, pelapor beserta keluarga akan berangkat ke Singkawang.

Kapolsek Sambas Kompol Sunarno saat menunjukkan mobil hasil curian, Senin (3/9/2018).

Kemudian Pelapor bertanya kepada sang menantu, Senawati apakah ada memanaskan mobil, namun justru menantu yang juga saksi Senawati mengira pelaporlah yang memanaskan mobil tersebut.

Barulah kemudian pelapor mengecek ke arah gudang, namun mobil sudah bergerak meninggalkan gudang. Pada saat itu barulah pelapor teringat bahwa yang mengetahui tempat menyimpan kunci gudang hanya pelapor dan terlapor, Riowaldi alias Rio (24).

Seketika itu juga belapor berteriak memanggil nama Rio dan memberi kode menggunakan lampu senter untuk menghentikan laju mobil tersebut. Namun mobil tersebut tidak juga berhenti, dan tidak mengindahkan panggilan pelapor.

Tidak lama kemudian ada orang yang memberitahukan bahwa mobil tersebut setelah keluar dari Jl Tanjung Pinang, langsung menuju ke arah Kota Sambas.

Akibat terjadinya pencurian tersebut pelapor diperkirakan mengalami kerugian meteril sejumlah Rp. 135.000.000.

Untuk itu, Rajab (53) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sambas. Dengan nomor laporan Polisi nomor : LP/242/IX/2018/Kalbar/Res.Sbs/Sek.Sbs tgl 2 September 2018, ttg telah terjadi Tindak Pidana Pencurian mobil merek Nissan X-TRAIL, warna hitam, no Pol terpasang KB 88 YZ, no Pol pada STNK KB 1861 QK, no ka : T30453430, no sin : QR20700130A, An.Miller Hutagaol SM HK.