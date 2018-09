Persoalan Petani Plasma Dengan PT SBI, Ketua TP5K Sanggau Sebut Upaya Terakhir Jalur Hukum

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hendri Chornelius

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Asisten II Setda Sanggau yang juga Ketua Tim Pembinaan Pembangunan, Perkebunan, Pertanian Pertambangan dan Kehutanan (TP5K) Kabupaten Sanggau, H Rony Fauzan menyampaikan bahwa, pihaknya menerima limpahan permasalah antara petani plasma dengan PT SBI, dari pihak Kecamatan dan Perusahaan divonis bangkrut.

“PT SBI inikan di bawah royal group. Perusahaan induknya memang memiliki hutang hingga trilyunan rupiah. Mereka memang tidak mampu bayar hutang, kita sudah panggil manajemennya. Dan mereka (PT SBI) juga mengharapkan take over juga, Karena mereka juga ibarat beli kucing dalam karung, waktu take over dengan Ruddy Tanoe, ” katanya, Senin (3/9/2018).

Ia pun sangat menyayangkan Pemerintah Daerah tidak pernah dilibatkan sebelumnya oleh perusahaan sewaktu take over.

“Begitu ada masalah barulah pemerintah dilibatkan. Dan dilibatkan pada saat perusahaan mengalami pailit, ” tegasnya.

Sehingga, lanjutnya, hutang petani sebesar Rp 41 Milyar, perusahaan tidak sanggup untuk membayarnya.

Sebagai penengah, Pemda bisa saja mengambil tindakan tegas, misalnya dengan mencabut izin perusahaan. Namun, tindakan tersebut menurutnya tidak berpihak kepada petani.

“Kalau kita cabut izin perusahaan itu, aset mereka bisa jadi besi tua. tidak berfungsi sama sekali, hanya jadi besi tua. Tapi hutang petaninya bagaimana, Itu yang kita pikirkan. Saya mengharapkan kalau ada take over, hutang petani bisa terbayarkan. Itu yang kita mau dari TP5K, ” tuturnya.

Ia menegaskan, apabila pabrik (PT SBI) kembali berjalan, tentunya harus take over. “Petani harapkan agar pabrik tetap jalan dan salah satunya memang take over, walaupun jalan, cicil hutang pun tak ada masalah. Yang penting ada niat, tapi pihak PT SBI sudah menyatakan memang tidak mampu lagi, ” ujarnya.

Rony menegaskan, pada saat rapat, pihak PT SBI menyebut bahwa sudah ada kesepakatan dengan investor yang lain, cuman secara de jure belum, tapi de facto sudah. “Tapai walaupun deal, kita mengharapkan nanti investor itu yang ngomong dengan petani, ” tegasnya.

“Dikasi waktu sampai 13 September 2019 dan paling lambat tanggal 18 September. Kalau memang tidak ada lagi, upaya akhir ya jalur hukum. Tapi kita tetap mengharapkan agar pabrik ini kembali jalan lagi. Saya pikirkan petani, kalau pikirkan perusahaan tinggal cabut izinya selesai, tapi kan tak menyelesaikan masalah, petani mau jual kemana lagi, ” tambahnya.

Sementara itu, saat akan diwawancara, Owner PT SBI, Mr Bilal H dan manajemen perusahaan engan memberikan komentar kepada awak media.