Jadwal Siaran Langsung (Live) Timnas U-16 Indonesia di Piala Asia AFC U-16 2018

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Mulai 21 September 2018, timnas U-16 Indonesia akan berlaga di Piala Asia U-16 2018.

Seluruh pertandingan Indonesia di laga itu dapat disaksikan secara langsung melalui siaran televisi.

Ajang Piala Asia U-16 2018 sendiri akan dihelat di Malaysia.

Timnas U-16 Indonesia berada di Grup C dan tergabung bersama Iran, Vietnam, dan India.

Perhelatan kompetisi kelompok umur negera-negara seregional Asia tersebut akan terlaksana pada 20 September hingga 7 Oktober 2018.

Adapun skuat Fakhri Husaini sendiri akan memainkan laga perdananya pada 21 September 2018.

Bermain melawan Iran di laga perdana, Indonesia akan berlaga di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia.

Sementara itu, Amiruddin Bagus Kahfi Alfikri akan bermain tiap tiga hari sekali.

Dilansri dari Kompas.com, semua laga Garuda Asia pada Piala Asia U-16 2018 akan disiarkan langsung oleh MNC TV.

Nantinya, jika Indonesia berhasil melaju hingga semifinal, mereka dipastikan akan bermain di Piala Dunia U-17 2019 yang akan dihelat di Peru, Amerika Selatan.

Berikut jadwal siaran langsung timnas U-16 Indonesia di fase Grup C Piala Asia U-16 2018:

Jumat, 21 September 2018, Iran vs Indonesia, pukul 15.00 WIB

Senin, 24 September 2018, Indonesia vs Vietnam, pukul 19.15 WIB

Kamis, 27 September 2018, India vs Indonesia, pukul 19.15 WIB