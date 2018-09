Promo Orchardz Hotel Gajahmada Pontianak Bulan September, Ini Menunya

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Welcome September ceria guys, kayak lirik lagunya Vina Penduwinata "Di pucuk kemarau panjang. Yang bersinar menyakitkan. Kau datang menghantar. Berjuta kesejukan"

Nah, Orchardz Hotel Gajahmada Pontianak juga punya kabar sejuk nih buat kamu, ada berbagai promo special ni September ini.

Ada harga kamar mulai dari Rp 325 ribu, yang bisa kamu pesan langsung melalui nomor (0561) 768999.

Lomba masak ikan Nusantara pada 3 September besok, menu Ikan Masak Borneo yang disajikan dengan nasi rempah.

Menu ikan nilai yang disajikan dengan bumbu khas Orchardz ini, bisa dinikmati berdua lho dengan harga Rp 72 ribu.

Masih ada lagi guys, namanya Drink Coffee denga take line "Do Stupid Things Faster. With more energy".

Kamu bisa menikmati berbagai varian kopi seperti Hazelnut Coffee, Vietnamese Egg Coffee, Maraschino Coffee dan juga Orchardz Cafe Latte dengan harga Rp 25 ribu.

Duh, asik yah habis dari kamar langsung ngopi pagi, terus makan siang pakai menu Ikan khas Nusantara dengan nasi campur yang nikmat.