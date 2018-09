Dua Merek Fesyen Indonesia Jajal Pasar Pakaian Pria di AS

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini



TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Indonesian Trade Promotion Center Los Angeles (ITPC LA) mengusung dua merek fesyen lokal Indonesia untuk menjajal pasar pakaian pria di Amerika Serikat (AS) melalui

pameran "Liberty Fashion and Lifestyle Fairs" pada 13-15 Agustus 2018 lalu di Las Vegas, AS. Kedua merek tersebut yaitu Old Blue Co dan Unionwell.

Melalui siaran pers Kementerian Perdagangan RI, disampaikan partisipasi Old Blue Co dan Unionwell merupakan salah satu upaya ITPC LA memperkenalkan merek pakaian Indonesia ke pasar AS dan menangkap peluang dari tren pakaian pria yang dinamis di AS. Kepala ITPC LA, Antonius A Budiman mengatakan ITPC LA juga akan terus mencari cara-cara inovatif lainnya untuk mendukung penetrasi merek Indonesia ke

pasar AS.

Pada periode Januari-Juni 2018, impor produk luaran (outerwear) dan celana pria AS dari dunia sebesar USD 4,2 miliar atau meningkat 2,8% dibandingkan periode yang sama tahun 2017 yang tercatat sebesar USD 4,1 miliar. Periode Januari-Juni 2018, Indonesia merupakan negara asal impor ke-5 untuk produk pakaian pria AS yang tercatat senilai USD 138,7 juta atau meningkat 4,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2017 yang sejumlah USD 129,6 juta.

Selama pameran, Unionwell menghadirkan fesyen gaya pakaian jalanan pengguna sepeda motor seperti jaket kulit, jaket kain, kaos sablon, dan berbagai aksesori dengan menampilkan ciri khas Indonesia. Menurut beberapa buyer, merek Unionwell memiliki potensi yang sangat baik untuk diterima pasar AS.

Kualitas produk dan desainnya yang unik yang mencerminkan gaya subkultur sepeda motor vintage AS, menciptakan tren sendiri. Selain itu, pemilihan nama Unionwell juga memberi kesan

yang sangat kuat dan bernilai jual tersendiri di pasar AS.

"Ekspektasi buyer yang tinggi kami jadikan sebagai pembelajaran untuk mengetahui kekurangan dan

kelebihan produk sehingga Unionwell bisa semakin siap melakukan penetrasi pasar ke AS," ungkap

salah satu pemilik Unionwell, Pramadita Tasmaya.

Sedangkan Old Blue Co menampilkan celana jins berbahan raw denim dengan ciri khas yang berat dan tidak banyak diproses. Tema desain utama dari merek ini berasal dari budaya denim yang digunakan penambang jaman dulu. Selama pameran, Old Blue Co juga mendapatkan respons yang positif dan beberapa buyer skala grosir sudah melakukan trial order.

Pendiri Old Blue Co, Ahmad Hadiwijaya mengatakan banyak buyer potensial atau pengamat produk denim yang tidak menyangka bahwa celana jins ini buatan Indonesia. Hal ini kata dia karena pada umumnya penjual produk celana jins berbahan raw denim yang berkualitas tinggi berasal dari AS, Jepang, dan Eropa. Namun, produk-produk Old Blue Co berhasil membuktikan bahwa produk Indonesia bisa sejajar dengan produk-produk berkelas dunia lainnya.

Ahmad juga menyampaikan bahwa ada banyak manfaat yang diperoleh dengan mengikuti pameran ini. Pameran ini menurutnya sangat bermanfaat karena kami menemukan cukup banyak buyer yang relevan sesuai dengan sasaran segmen Old Blue Co.

Bersumber dari Indonesian Trade Promotion Center Los Angeles, Amerika Serikat dan disunting oleh Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perdagangan. Tren fesyen denim kembali melonjak di tahun 2018 setelah sebelumnya sempat menurun akibat kompetisi dengan 'leggings' dan celana yoga. Namun kenyamanan dan fungsionalitas denim saat ini setara dengan tren pakaian olahraga yang digunakan sehari-hari, membuat denim kembali digemari.