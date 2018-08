Vino G Bastian Bawa Sang Ibu Nonton Gala Premier Wiro Sableng, Netizen Terharu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Aktor Vino G Bastian mengajak sosok yang sangat penting dalam hidupnya untuk menyaksikan Gala Premier Film Pendekar 212, Wiro Sableng, Selasa (28/8/2018).

Ia mengunggak sosok tersebut di akun Instagram Vino, @vinogbastian__.

“Bareng sama isterinya the real #WiroSableng alm Bastian Tito di Gala Premier semalam. Love You Mom by @denivedder,” tulis Vino G Bastian.

Dalam foto itu, Vino G Bastian terlihat mendorong ibunya, Hj Herna Debby.

Vino adalah buah hati dari almarhum Bastian Tito dan Hj Herna Debby.

Vino adalah putra bungsu dari Bastian Tito, penulis cerita silat yang terkenal lewat seri Wiro Sableng.

Vino Giovani Bastian yang lebih dikenal dengan Vino G Bastian lahir di Jakarta, 24 Maret 1982.

Postingan Vino G Bastian ini mendapat pujian dari netizen.

@Caciinksubaddra: Udah gak sabar nonton

@ndyrhm_: The best vinoooo