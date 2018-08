Cara Hadapi Perkembangan Teknologi dan Tren Masa Kini

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Saat ini, dunia terasa berputar begitu cepat, hal itu tidak lepas dari teknologi dan juga tren yang silih berganti setiap hari.

Selalu ada hal-hal baru yang viral, disenangi dan menjadi tren ditengah kehidupan para milenial.

Hal ini, tentu saja juga sangat berpengaruh bagi para pekerja seni atau pekerja kreatif, yang mau tidak mau harus menyesuaikan dengan tren atau selera pasar.

Butuh strategi khusus, bagi para pekerja kreatif dibidang seni agar tetap mampu bertahan dan menyesuaikan dengan keadaan.

Nah, kira-kira apa yang harus mereka lakukan menurut Motivator Karir rubrik hangout Tribun Pontianak Chairul Fuad ya guys, simak ulasan berikut ini.

Pertanyaan :

Saya bekerja di bidang seni, saat ini teknologi dan seni berkembang begitu cepat, akhirnya saya sering bingung atau semacam kesalahan, karena pekerjaan saya harus mengikuti tren, sedangkan saat ini tren sangat cepat berganti. Kira-kira bagaimana ya cara mempertahankan karir dalam bidang kesenian ditengah tran masa kini yang begitu cepat berganti.

Theo (29), Kota Pontianak.

Jawaban :

Selamat pagi dan semangat pagi. Apa yang Anda sampaikan tentang perkembangan teknologi benar adanya. Kita tidak bisa memberhentikannya karena, perkembangan tersebut terus berjalan seiring dgn perkembangan zaman. Yang dapat kita lakukan adalah melakukan penyesuaian dengan kebutuhan diri kita. Demikian juga dengan kondisi Anda. Jika tetap ingin berada pada profesi tersebut harus mampu mengikuti tren dan perkembangan tersebut. Anda dapat terus belajar dan mengembangkan skill sehingga tidak ketinggalan. Mulai sensitif dengan perubahan dan menyikapi secara positif. Anda jga harus mampu berubah dan pola berpikir out of the box (mampu keluar dari kondisi sekarang ke kondisi sesuai perkembangan dan tuntutan zaman). Selanjutnya kembangkan kreatifitas (pikiran, perasaan, prakarsa, dan intuisi) ditambah dengan impian atau cita-cita positif dan keyakinan yang tinggi. Saya yakin Anda bisa karena semua orang pasti memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Ketidakmampuanadalah buah dari rasa tidak mampu Anda. Jadi olah semuanya menjadi energi kemampuan. Semoga bermanfaat. Salam optimis.