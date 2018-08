TERUNGKAP! Nafa Urbach Ternyata Punya Hubungan Khusus dengan Alm Faldy Albar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Fadly Albar putra Ahmad Albar dengan Rini S Bono meninggal dunia di usia 36 tahun, di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta, Rabu (29/8/2018).

Ucapan duka terus mengalir setelah kabar meninggalnya anak ketiga Ahmad Albar, Faldy Albar menyeruak.

Tak terkecuali Nafa Urbach.

Artis cantik ini merupakan sahabat kecil almarhum.

Dipostingannya, Nafa Urbach tampak menyesal lantaran tak memenuhi permintaan almarhum saat masih hidup.

"Fadly , im so sorry . Harusnya gw lebih lama ngobrol ma lu waktu ituu . Harusnya gw nyanyi lagu yg lu minta gw nyanyii ..., ( dan skrng gw nyanyi lagu itu sambil nangis we grew up together ...so long my childhood friend ,

Rest in peace dy . @albarfaldy" tulis akun Instagram @nafaurbach

Diberitakan sebelumnya, Faldy Albar merupakan anak ketiga Ahmad Albar dari pernikahannya dengan artis senior Rini S Bono.

Kabar duka Faldy Albar ini pertama kali diketahui dari akun instagram @godblessrocks yang menginformasi meninggalnya anak ke-3 Ahmad Albar.