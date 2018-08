DPT Pemilu 2019 Ditetapkan, Bawaslu Sebut Tak Ada Keganjilan

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Komisioner Kalbar'>Bawaslu Kalbar, Faisal Riza menuturkan penambahan DPT untuk Pemilu 2019 masih dalam tahap yang wajar.

Ia pun mengatakan, dalam penetapan DPT ini, tidak ada lagi tahapan krusial. Karena tahapan krusial itu sudah dilewati saat pilgub, termasuk konsolidasi data yang bolong juga saat pilgub.

"Karena DPS Pemilu berangkat dari DPT Pilkada, faktor krusialnya sudah terlewati. Apa yang terjadi hari ini wajar input dari hasil pengawasan, DPT Pemilu berangkat dari DPS dan pemilih yang memasuki syarat memilih kemudian dilakukan croscheck," katanya, Kamis (30/08/2018).

Terkait pemilih potensi ganda yang sudah sampaikan dan terjadi seperti di Bengkayang, Sanggau, Kapuas Hulu, ia mengatakan, setelah dicek di Sidalih ternyata Clean and Clear.

Walaupun begitu, Faisal mengatakan pihaknya akan melakukan re-check dilapangan karena kalau dilapangan terjadi kegandaan, akan direkomendasikan agar dicoret dalam DPT.

"Terkait dengan kita melihat analisis kewajaran dari DPS Pemilu ke DPT, kami melihatnya masih dalam tahap yang wajar, jadi tidak ada peningkatan yang signifikan, jika pun ada akan kembali dicek by name by adress, jadi proses cek dilapangan tetap," ujarnya.

Ia pun mengatakan, tak ada keganjilan dalam penetapan DPT ini, dalam artiam tidak ada pengurangan atau penambahan yang signifikan.

"Pemahaman kami, DPT yang sudah ditetapkan tidak ada sesuatu yang ganjil atau signifikan, jadi masih wajar," tutupnya.