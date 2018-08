Via Vallen 'Meraih Bintang' Dance In Public, Masuk Trending Youtube

Via Vallen

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Lagu opening Asian Games 2018, "Meraih Bintang" yang dinyanyikan oleh Via Vallen memang sukses menyalurkan energi semarak kemeriahan pesta olahraga terbesar se Asean itu bagi masyarakat Indonesia, bahkan dunia.

Tidak hanya dicover kedalam berbagai bahasa oleh para artis yan youtuber luar negeri, "Meraih Bintang" juga meraih sukses dibawa kedalam dance, bahkan meraih urutan #2 trending youtub Indonesia sejak diposting pada 25 Agustus lalu.

Dance yang dikoreograferi oleh Natya Shina ini bahkan telah dotonton 2.599. 091 kali, 707.049 subscribe dan 8,8 ribu komentar pada Rabu siang (29/8/2018).

Dengan judul "Via Vallen 'Meraih Bintang' Dance In Public" yang diposting melalu akun youtube Step by Step ID ini mengambil lokasi di Gelora Bung Karno, Jakarta.

Tampak dua orang penari yang ngedance mengikuti irama lagu "Meraih Bintang" yaitu Natya Shina dan Rendy Pritananda ditengah keramaian.