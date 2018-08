Gilang Gautama, Satu Diantara Photographer yang Ikut Mengabadikan Moment Istimewa Kimberley Ryder

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Artis cantik Kimberly Ryder baru saja usai menjalani akad nikah bersama suaminya Edward Akbar di Masjid Al-Ihsan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (26/8/2018) kemarin.

Moment bahagia dari kedua pasangan itu tentu saja diabadikan sedemikian rupa, mulai dari foto-foto prewedding, foto akad dan pernikahan juga video tiap moment berharga yang tidak ingin dilewatkan.

Semua itu tentu saja berkat bantuan dari banyak orang, mulai dari keluarga, sahabat dan juga para kru yang mendokumentasikan moment tersebut.

Baca: Kecerdasan Yang Dimiliki Seseorang Bukan Karena Genetik, Harus Tahu 9 Tip Cerdas Berikut Ini

Baca: Deretan Pasangan Kekasih & Suami-Istri di Asian Games 2018 Ini Sumbang Medali Untuk Indonesia

Satu diantaranya adalah Gilang Gautama, seorang fotografer asal Pontianak yang sudah melanglang buana ke berbagai tempat.

Mengabadikan moment istimewa, para pasangan muda yang akan maupun sedang melangsungkan pernikahan.

Dalam postingan Instagramnya @gilanggautama, Gilang menyampaikan selamat dan apresisasinya saat terlibat dalam pernikahan Kimberley dan Edward.

"Feeling blessed! Today we had an opportunity to capture such a beautiful wedding of @kimberlyryder & @edward_akbar in Jakarta.

Congratulations for both of you" katanya dalam caption video yang ia posting melalu Instagram pribadinya.