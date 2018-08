Duduki Jabatan Baru, Jarot Minta Tiga Pimpinan OPD yang Baru Dilantik Bekerja Profesional

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG- Bupati Sintang Jarot Winarno melantik tiga pimpinan tinggi pratama dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sebelumnya kosong bertempat di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Sintang, Selasa (28/8/2018) pagi.

Adapun jabatan struktural yang diisi ialah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahaan Desa.

Bupati Sintang dalam sambutannya menjelaskan bahwa untuk meningkatkan motivasi kerja dan pelayanan public aparatur sipil Negara, maka mutasi, promosi dan demosi harus dilakukan dalam organisasi pemerintah daerah.

"Pejabat pimpinan tinggi pratama merupakan ujung tombak kepemimpinan operasional Pemda dalam memberikan pelayanan publik dan pembangunan daerah," jelasnya.

"Oleh karena itu, kita memerlukan sosok dan figur pejabat yang mampu bekerja secara profesional, amanah, penuh dedikasi dan bertanggungjawab," tambah Jarot.

Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen menegakan prinsip the right man on the right job dalam birokrasi Kabupaten Sintang selaras dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

"Saat ini Kabupaten Sintang memiliki jumlah penduduk melebih 400 ribu jiwa dan gaya hidup yang semakin kompleks. Sebab itu, kita perlu pelayanan publik dalam bentuk barang, jasa dan administrative yang semakin baik dan berkualitas," pungkasnya.