Kabar Duka Datang Dari Aktor Bollywood Salman Khan

Laporan Wartawati Tribunpontianak.co.id, Mirna

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ada pepatah 'Lebih Baik Terlambat daripada Tidak Pernah.'

Namun dalam beberapa kasus, lebih baik tepat waktu daripada terlambat.

Namun, itulah yang dilakukan Salman Khan.

Salman Khan memberikan kabar duka.

Bhai panggilan akrab Salman Khan men-tweet tentang meninggalnya mantan Perdana Menteri dan salah satu politisi paling berpengaruh dan dinamis Atal Bihari Vajpayee yakni lima hari setelah kematiannya.

Insiden yang malang itu terjadi pada 16 Agustus.

Dan belasungkawa aktor itu dituangkan di Twitter pada tanggal 21 Agustus itu.

"Truly a sad feeing to have lost a great leader, noble politician, orator and an exceptional human being like Atal ji," cuitan Salman Khan.

"Benar-benar perasaan sedih karena kehilangan pemimpin yang hebat, politikus yang mulia, orator dan seorang manusia yang luar biasa seperti Atal ji."

Cuitan Salman Khan itu dikomentari banyak netizen asal India.