Sebut Kekasihnya ‘The Most Beautiful Human’ Jessica Iskandar Dibilang Lebay

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Kisah cinta artis emang udah jadi konsumsi publik.

Banyak artis yang memilih menutup kisah cintanya dari publik namun ada juga yang memilih mengabarkan kabar bahagia ini.

Satu diantaranya yaitu artis cantik, Jessica Iskandar.

Meski pernah berhadapan dengan pembatalan pernikahan namun ibu dari El Barack Alexander ini kini sudah semangat merajut kembali kisah cinta bersama pria.

Seperti yang kita tahu, baru-baru ini Jessica sedang menjalin hubungan dengan aktor tampan Richard Kyle.

Jessica pun sudah mengaku siap dinikahi oleh Richard.

Richard pun diketahui telah dekat dengan El.

Seolah ingin menunjukkan kebahagiaannya, Jessica memposting sebuah foto manis bersama Richard diakun instagram miliknya, Minggu (26/8/2018).

inijedar Happiness is a moment with you



@richo_kyle you truly are the most beautiful human being in and out. There is no one like you



@inijedar

#jedaricho #blessed #love #bali