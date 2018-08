MotoGP Inggris 2018 - Cuaca Buruk, Race di Sirkuit Silverstone Resmi Dibatalkan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Race MotoGP Inggris 2018 resmi dibatalkan.

Cuaca buruk menjadi alasan utama dibatalkannya race di Sirkuit Silverstone ini.

Unfortunately, after consulting with IRTA Officials, #MotoGP, riders teams and Dorna, the #BritishGP is cancelled." tulis akun Twitter @MotoGP 8 menit yang lalu.

Tak hanya satu kali, perubahan waktu race di Silverstone bahkan sampai terjadi dua kali.

Penundaan pertama terjadi usai kualifikasi.

Semula, race dimajukan dari jadwal semula, 19.00 WIB menjadi pukul 17.30 WIB.

Meski sudah dimajukan, race tetap tak bisa dimulai.

Penyebabnya, hujan deras disertai angin kencang terjadi di Silverstone.

Sejatinya, saat Warm Up Practice (WUP) lintasan basah karena tak turun hujan, tetapi cuaca berawan.

Dilansir MotorSport, 30 menit jelang dimulainya balapan, hujan kembali mengguyur Silverstone.

Race Direction pun memutuskan untuk menunda start.

Setelah menunggu selama 30 menit, diumumkan bahwa IRTA, para tim MotoGP dan Dorna Sports akan mengadakan pertemuan pukul 12:30 waktu setempat (18:30 WIB) – terutama membahas apakah tetap dilanjutkan atau dibatalkan.