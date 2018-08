LIVE STREAMING AOV Asian Games 2018 Semua Ada Di Sini, China vs Thailand Sedang Berlangsung

China vs Thailand AOV Asian Games 2018

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pertandingan eksibisi AOV di ajang olahraga paling bergengsi Asian Games 2018 akan dilaksanakan pada Minggu (26/8/2018).

Garena AOV Indonesia mengajak seluruh Challengers di Tanah Air untuk mempersiapkan diri dan menjadi saksi dari pertarungan bersejarah ini.

Untuk Challengers yang ingin menyaksikan langsung pertandingan AOV Asian Game di Britama Arena, Minggu (26/8/2018) dapat membeli tiketnya seharga Rp 220 ribu disini.

Jangan sampai kehabisan tiketnya ya.

Jangan khawatir, bagi kalian yang tidak berkesempatan untuk datang langsung ke lokasi pertandingan, kalian masih dapat mengikuti keseruannya melalui live streaming Valor TV di dalam aplikasi game AOV kalian.

Dikutip BolaSport.com dari Garena Indonesia, acara hari ini akan dimulai dengan opening ceremony pada pukul 09.30 WIB.

Berikutnya, pertarungan perdana antara timnas Thailand dan timnas China yang akan digelar pada pukul 10.00 WIB.

Sementara itu, pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Taiwan akan berlangsung pada pukul 11.30 WIB.

Jika timnas Indonesia bisa menang melawan timnas Taiwan di dalam pertandingan BO3 (Best of Three), maka timnas Indonesia akan maju ke babak selanjutnya melawan pemenang dari pertandingan antara timnas Thailand dan timnas China.

Rundown acara lengkap AOV Asian Games 2018 dapat kalian temukan di gambar berikut: