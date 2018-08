Sempat Gagal Mendarat Jumat Malam, Garuda dan Sriwijaya Akui Penerbangan Hari Ini Lancar

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini



TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kabut asap yang sejak beberapa waktu terakhir melanda Kota Pontianak, Kubu Raya dan sekitarnya masih terlihat pekat. General Manager Garuda Indonesia Pontianak, Susanna Rotua Saragih mengaku kabut asap yang membuat jarak pandang menurun mulai mempengaruhi penerbangan pertama Garuda, Senin (20/8/2018).

"Garuda Indonesia, Jumat malam flight terakhir tidak bisa landing sehingga balik lagi ke Jakarta. Akibatnya penerbangan pertama kami (Sabtu) tadi yang seharusnya jam 06.15 Wib pagi sehubungan tadi malam tidak bisa landing terpaksa kami batalkan. Hari ini penerbangan lancar," ujar Susanna kepada Tribunpontianak.co.id.

Penumpang pada penerbangan Jumat malam dan seluruh penumpang yang seharusnya berangkat jam 06.15 pagi terpaksa kata Susanna dialihkan ke penerbangan berikutnya.

"Hari ini sudah lancar semua tidak ada kendala. Visibility tadi 1500 meter, masih bisa berangkat karena miimal visibility 800 meter untuk take off, cauca agak gelap memang berkabut," aku Susanna.

Garuda Senin (20/8/2018) mengalami delay untuk flight pertama berbagai rute, dengan jadwal keberangkatan jam 06.15 WIB.

Garuda saat ini melayani sekitar 7 penerbangan perharinya. Rute yang dilayani Garuda diantaranya Sintang, jadwal 1 penerbangan per hari, ke Palangkaraya dan Balikpapan 1 penerbangan per hari, ke Putussibau 3 kali per minggu, ke Pangkalanbun via Ketapang 1 kali per hari dan ke Ketapang dengan jadwal 1 hingga 2 kali penerbangan per hari.

Maskapai lain yang mengalami penundaan selain maskapai Garuda Indonesia yaitu Sriwijaya Air.

District Manager (DM) Sriwijaya Air, Hermawan mengaku meski Senin (20/8/2018) penerbangan sempat mengalami delay, dan sempat gagal mendarat Jumat malam karena menurunnya jarak pandang.

Ia pun mendesak pihak terkait melakukan penanganan dengan cepat untuk menangani masalah kabut asap.

Pemerintah khususnya pemerintah daerah kata Hermawan harus segera bertindak cepat, karena kalau tidak ada hujan maka akan semakin parah.

"Makanya harus cepat penanganan pemda, jangan sampai kejadian seperti tahun 2015 lalu. Kemarin Jumat malam yang terganggu flight terakhir, hari ini dari pagi lancar. Hanya kemaren satu flight terakhir yang balik jakarta. Hari ini penerbangan sejak pagi aman," ujarnya.