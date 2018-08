Yuk Nikmati Euphoria Buffet Setiap Jumat-Sabtu di Ibis Pontianak

TRIBUNPONTIANAK, PONTIANAK - Ibis Pontianak City Center mengajak masyarakat untuk mencicipi menu dengan cita rasa nusantara. Semua masakan ini disajikan di Ibis Kitchen lantai 3, Hotel Ibis Pontianak, Jalan Ahmad Yani Pontianak No 81.

Marketing Ibis Pontianak, Welly Winardy, menjelaskan sejak hadir di Pontianak pada Agustus ini, Ibis berupaya untuk terus menghadirkan beragam program menarik untuk masyarakat. Satu di antaranya Euphoria Buffet.

"Masyarakat Kota Pontianak bisa menikmati makan atau all you can eat hanya dengan Rp 75 ribu/pax nett," ujarnya, Rabu (22/8/2018).

Menurutnya dalam Euphoria Buffet menghadirkan cita rasa baru di Kota Khatulistiwa. Nah, promo menarik ini bisa dinikmati masyarakat setiap Jumat dan Sabtu dari pukul 18.00-22.00 WIB.

"Melalui promo 'Euphoria' ini yang siap menemani Anda bersama dengan Keluarga dan Sahabat. Selain itu ada hiburan Live Music Profesional," katanya.

Untuk info dan reservasi bisa menghubungi ke nomor kontak 085822479703, atau no telp 05618107888 serta email : reservation@ibis-pontianak-citycenter.com. (nin)