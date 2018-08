Ucapan Selamat Idul Adha dalam Bahasa Inggris, Bisa Kirim ke WhatsApp atau Update Status ...........................

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Idul Adha, juga dikenal sebagai Eid-al-Adha (bahasa Inggris) tahun ini jatuh pada Rabu 22 Agustus 2018.

Idul Adha merupakan salah satu dari dua hari libur Muslim yang dirayakan di seluruh dunia.

Sesuai kalender lunar Islam, Idul Adha jatuh pada hari ke-10 Dhu al-Hijjah dan jatuh sekitar 11 hari sebelum Idul Adha tahun lalu.

Saat merayakan Idul Adha, banyak orang biasanya membagikan SMS, pesan WhatsApp, gambar, dan status Facebook, Twitter ataupun Instagram untuk keluarga dan teman-temannya.

Ucapan selamat Idul Adha 2018 dapat dikirimkan mulai malam harinya.

Baca: Ucapan Hingga Meme Sambut Idul Adha 2018, Kocak!

Baca: Amalan Sunnah Sebelum Salat Idul Adha, Dianjurkan untuk Dilakukan

Baca: Kata-kata Ucapan Idul Adha 2018, Cocok Dikirim ke Teman dan Saudara

Baca: Tata Cara Sholat Idul Adha Berjamaah dan Bacaan Niat Salat Idul Adha

Baca: Niat Salat Idul Adha dan Tata Cara Shalat Idul Adha Lengkap Beserta Bacaannya

Berikut beberapa ucapan Idul Adha dalam bahasa Inggris yang bisa Anda kirim ke keluarga dan kerabat terdekat, dilansir dari freepressjournal, express.co.uk, dan tuko.co.ke:

1. Eid means:

E – Embrace with open heart (merangkul dengan hati terbuka)

I – Inspire with impressive attitude (Menginspirasi dengan sikap yang mengesankan)

D – Distribute pleasure to all (Bagikan kesenangan untuk semua)

Eid Mubarak!

2. Wishing that Allah accepts your good deeds and sacrifices, alleviates your sufferings, and forgives your transgressions.

Eid Mubarak! (Semoga Allah menerima perbuatan baik dan pengorbananmu, meringankan penderitaanmu, dan mengampuni kesalahanmu)

Selamat Idul Adha!

3. It’s more than just an Eid wish, more than a message too.

For it comes with warm and loving thoughts because it’s meant for you.

Eid Mubarak!

4. On the joyous occasion of Eid al-Adha sending across my warm heartfelt wishes.

Eid Mubarak!

Baca: Ucapan Hingga Meme Sambut Idul Adha 2018, Kocak!

Baca: Amalan Sunnah Sebelum Salat Idul Adha, Dianjurkan untuk Dilakukan

Baca: Kata-kata Ucapan Idul Adha 2018, Cocok Dikirim ke Teman dan Saudara

Baca: Tata Cara Sholat Idul Adha Berjamaah dan Bacaan Niat Salat Idul Adha

Baca: Niat Salat Idul Adha dan Tata Cara Shalat Idul Adha Lengkap Beserta Bacaannya