Unik! Deksorkrao Parodikan Music Video Blackpink Versi Lowbudget

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Seiring dengan makin terkenalnya K-pop ke seluruh dunia, lagu dan dancenya juga makin banyak di cover oleh orang.

Seperti girl grup yang satu ini nih.

Kepopuleran Blackpink, girl grup asuhan YG Entertainment ini sudah dikenal banyak di dunia.

Satu diantara membernya, Lisa juga sempat berkunjung ke Indonesia beberapa waktu lalu menghadiri sebuah acara.

Baca: Pemerintah Kayong Utara Ambil Sumpah Janji PNS

Baca: Romi Wijaya: Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Masih Jauh Dari Sempurna

Baca: Dinas Pastikan Daging Hewan Kurban di Ketapang Aman

Baca: Serah Terima Jabatan, Pengangkatan Pengurus Baru IGI Kota Pontianak

Balik lagi ke soal cover, lagu-lagu Blackpink juga banyak dicover lho.

Dari sekian banyak cover, ada satu cover yang cukup menarik perhatian netizen akhir-akhir ini yaitu cover dari Deksorkrao.

Grup berisikan 4 orang anak kecil yang berasal dari Thailand ini dikenal karena cover dance dan music video low budget.

Setelah beberapa waktu lalu, sempat mencuri perhatian dengan cover atau parody lagu Blackpink seperti Whistle serta As If It’s Your Last kini mereka muncul kembali dengan parody music video DDU-DU DDU-DU.



Baca: Sutarmidji Raih Citra Satyalancana Bakti Bela NKRI Tahun 2018

Baca: Vaksin Rubella Mengandung Zat Babi dan Organ Manusia, Ini Seruan MUI Kalbar

Baca: Pagar Pabrik Minyak Sawit Gunung Meliau, Ini Tuntutan Petani Plasma Dan Kebun Sungai PTPN XIII

Dari namanya low budget, pasti lah parody dengan tak menghabiskan banyak uang.