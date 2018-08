Tingkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Konservasi Habitat Orangutan, Yayasan IAR Gelar Kegiatan

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Subandi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG – Dalam rangka memperingati International Orangutan Day (IOD) pada 19 Agustus.

Yayasan IAR Indonesia mengadakan sejumlah kegiatan di Ketapang bertema konservasi dengan menggandeng Komunitas Pongo Ranger.

Mengambil tema “Being in Harmony with the Environment”, acara Hari Orangutan Internasional ini sekaligus memperkenalkan fasilitas baru milik IAR Indonesia, yaitu Learning Center, yang nantinya direncanakan sebagai tempat bagi berlangsungnya acara-acara sosial kemasyarakatan bertema lingkungan hidup yang akan mengutamakan keterlibatan masyarakat setempat.

Dalam acara yang berlangsung di Learning Center IAR Indonesia di Sei Awan Kiri, Ketapang, Minggu, (19/8) tersebut hadir para pejabat Pemerintah Kabupaten Ketapang.

Di antaranya Kepala Dinas Perumahan dan Lingkungan Hidup, Ir Sukirno mewakili Bupati Ketapang.

Kemudian Kapolres Ketapang AKBP Yury Nurhidayat SIK MH, Dandim 1203 Ketapang, Letnan Kolonel Kav Jamian dan lain sebagainya. Sebelum naik ke atas panggung untuk memberikan pidato, para pejabat pemerintah berkeliling melihat kantor dan sejumlah fasilitas kegiatan IAR.

Pada kegiatan Kapolres mengapresiasi upaya IAR Indonesia selama ini yang melestarikan lingkungan hidup terutama di Ketapang. “Karena itu dalam kesempatan ini saya menyatakan akan mendukung penuh pelestarian orangutan dan habitatnya,” kata Kapolres.

“Jangan segan melaporkan kepada kami jika ada oknum-oknum yang menghalangi pekerjaan dan aktivitas IAR dalam menjaga lingkungan hidup,” lanjut Kapolres melalui rilis Rudiansyah Asisten MediaIAR Indonesia kepada Tribun di Ketapang, Senin (20/8).

Dadim 1203 Ketapang menyatakan juga siap mendukung IAR Indonesia.“Saya mewakili aparat TNI dan jajarannya siap membantu bersama Kapolres selama aturan-aturan hukum bisa dipenuhi untuk menjaga kekayaan alam Indonesia,” kata Jamian.