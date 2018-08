Sutarmidji Raih Citra Satyalancana Bakti Bela NKRI Tahun 2018

Citizen Reporter

Maulana Yusup

Humas Pemkot Pontianak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Walikota Pontianak, H. Sutarmidji, SH, M. HUM ditetapkan sebagai salah satu tokoh penerima Anugerah Lambang Supremasi Tertinggi Best Of The Best Award Tahun 2018 dan Citra Satyalancana Bakti Bela NKRI dari Yayasan Pengabdi dan Mitra Perjuangan Reformasi (YP&MPR) Pusat kerjasama dengan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI sesuai dengan Nomor 38/YP&MPR-Tar./Pusat/Cf/2018 Tanggal, 19 Agustus 2018.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Letnan Jenderal TNI (Purn) Prof. DR Syarifudin Tippe, S.IP., M.Si. Mantan Rektor Universitas Pertahanan Indonesia kepada Kepala BKPSDM Kota Pontianak, Drg. Multi Juto Bhatarendro, MPPM yang mewakili Walikota Pontianak di Istana Ballroom Saripan Pacific International Hotel, Jakarta, Minggu malam (19/8/2018).

Baca: Petani Plasma dan Kebun Sungai PTPN XIII di Meliau Lakukan Pemagaran Pabrik Minyak Sawit

Penganugerahan ini merupakan Lambang Supremasi Tertinggi tingkat Nasional untuk tokoh terpilih dari seluruh Indonesia yang memiliki prestasi dalam karir nya.

Dalam sambutannya Letnan Jenderal TNI (Purn) Prof. DR Syarifudin Tippe, S.IP., M.Si. menyatakan bahwa penganugerahan ini merupakan momentum yang sangat penting dan strategis untuk mendorong setiap anak bangsa Indonesia agar senantiasa menggelorakan spirit nasionalisme kebangsaan dan cinta tanah air melalui profesi masing-masing.

"Penghargaan ini mungkin wujud nya tidak terlalu penting mungkin hanya berupa sertifikat atau plakat tapi ada nilai dibalik itu semua, membuat kita termotivasi dan bersemangat memberikan yang terbaik melalui profesi masing-masing untuk bangsa dan negara dengan penuh keikhlasan dan ketulusan ," kata Syarifudin Tippe.

Usai mewakili menerima penghargaan, Drg. Multi Juto Bhatarendro, MPPM mengucapkan selamat kepada Walikota Pontianak, H. Sutarmidji, SH, M. HUM karena telah berhasil meraih penghargaan Best Of The Best Award Tahun 2018 Citra Satyalancana Bakti Bela NKRI, " saya mengucapkan selamat kepada Bapak H. Sutarmidji, SH, M. HUM sebagai Walikota Pontianak yang telah terpilih mendapatkan penghargaan ini dari sekian banyak tokoh dan Pemimpin di Indonesia, mudah-mudahan ini menjadi teladan bagi kita semua dan bermanfaat bagi masyarakat kota Pontianak," ujar Multi Juto Bhatarendro.

Baca: Dukung Timnas, Viking Khatulistiwa Yakin Indonesia Tundukkan Hongkong

Menurut Multi Juto Bhatarendro bahwa Walikota Pontianak memang sudah sepantasnya memperoleh penghargaan itu karena dibawah kepemimpinan Sutarmidji sebagai Walikota Pontianak betul-betul dirasakan bermanfaat, pro rakyat dan sangat memperhatikan detail untuk kepentingan masyarakat banyak.

Banyak kemajuan di Kota Pontianak yang sudah dibuktikan Sutarmidji selama menjabat Walikota Pontianak dan sekarang di percaya kembali oleh masyarakat sebagai Gubernur terpilih Provinsi Kalimantan Barat.

"Hal ini membuktikan bahwa prestasi beliau memang diakui oleh masyarakat sehingga semoga di masa mendatang bisa memimpin Kalimantan Barat agar lebih baik, maju dan sejahtera ," pungkasnya.