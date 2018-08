Medali Asian Games: Atlet Cantik Ini Sumbang Emas Kedua untuk Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.co.id/Marlen Sitinjak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Atlet Wushu Indonesia Lindswell Kwok berhasil menyumbangkan medali emas untuk Indonesia.

Raihan atlet cantik ini menjadi emas kedua bagi Indonesia di Asian Games 2018.

Sebelumnya ada Defia Rosmaniar yang menyumbang emas dari cabang taekwondo.

Di Hall B JIEXpo Kemayoran, Senin (20/8/2018), Lindswell meraih skor tertinggi saat turun di nomor Taijijian.

Ia meraih skor 9.75.

Dengan skornya di nomor Taijiquan pada Minggu (19/8/2018) yang juga mencapai 9.75, Lindswell total mengumpulkan skor 19.50.

Skornya menjadi yang tertinggi dari 16 pewushu.

Lindswell mengalahkan atlet wushu Juanita Mok Uen asal Hong Kong (19,42) dan Agatha Chrystenzen Wong (Filipina) yang meraih total poin 19,36.

