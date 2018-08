LIVE Perolehan Medali Asian Games 2018! China Rebut 16 Medali, Indonesia 2

TRIBUNPONTIANAK.co.id/Marlen Sitinjak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Indonesia berhasil menempati peringkat keenam klasemen perolehan medali sementara Asian Games 2018 pada hari pertama, Minggu (19/8/2018).

Indonesia memperoleh dua medali dengan rincian satu emas dan satu perak. Medali emas diraih oleh atlet taekwondo putri, Defia Rosmaniar.

Suasana GBK jelang pembukaan Asian Games 2018 (Net)

Torehan itu didapatkan Defia seusai mengalahkan Marjan Salahshouri (Iran) pada nomor final poomsae individu putri.

Sementara itu, medali perak Indonesia datang dari cabor wushu saat Edgar Xavier Marvelo turun di nomor changquan putra.

Pada hari pertama ini, China sukses duduk di puncak tabel perolehan medali Asian Games 2018 dengan raihan 16 medali.

China berhasil mendapatkan 7 emas, 5 perak, dan 4 perunggu.

Untuk diketahui, pada hari pertama ini terdapat 19 cabang olahraga yang dipertandingkan, baik di Palembang maupun Jakarta dan sekitarnya.

Dari 19 cabor tersebut, tidak semuanya mempertandingkan laga penentuan medali.

Sebanyak 21 medali emas yang tersedia pada hari pertama dipertaruhkan pada cabor anggar, menembak, renang, taekwondo, gulat, dan wushu.

Sementara 13 cabor lain masih menggelar babak penyisihan.

Berikut perolehan medali Asian Games 2018 hingga Minggu (19/8/2018) pukul 23.00 WIB:

No. Negara Emas Perak Perunggu

China 7 5 4 Jepang 3 6 5 Korsel 2 3 6 Iran 2 2 1 Kazakstan 1 1 2 Indonesia 1 1 0 Taiwan 1 0 3 Uzbekistan 1 0 2 India 1 0 1 Thailand 1 0 1 Mongolia 1 0 1 Kirgzstan 0 1 0 Korut 0 1 0 Lebanon 0 1 0 Filipina 0 0 2 Vietnam 0 0 2 Hong Kong 0 0 1 Malaysia 0 0 1

