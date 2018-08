Jalin Silaturahmi, All Star Pontianak Uji Coba All Star Ketapang

Tim All Star Pontianak menggelar pertandingan persahabatan, dengan tim All Star Ketapang di Stadion Keboen Sajoek Pontianak, Sabtu (19/8/2018)

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Zulkifli

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Tim All Star Pontianak menggelar pertandingan persahabatan, dengan tim All Star Ketapang di Stadion Keboen Sajoek Pontianak, Sabtu (19/8/2018)

Laga persahabatan ini dimenangkan tim All Star dengan skor 4-1.

Gol All Star Pontianak dicetak 3 gol dari Ismair pada menit ke 15, 27 babak pertama dan menit 55 babak kedua.

All Star Ketapang mencoba membalas namun masih selalu kandas.

Keasikan menyerang, pertahanan All Star Ketapang terbuka, hasilnya mereka kembali kebobolan melalui sepakan Agus Akhyar pada menit ke 75. Dipenghujung laga All Atar Ketapang berhasil mencetak satu gol.

Pelatih All Star Pontianak Uti Suhaimi mengatakan menyambut baik kedatangan dari para pemain All Star Ketapang dalam rangka mengobati kerinduan pemain akan pertandingan sepak bola.

"Intinya laga kali ini merupakan pertandingan persahabatan menjalin silaturahmi, antar mantan-mantan pemain," ungkapnya

Sementara Kapten tim All Star Ketapang Fiter juga menyambut antusias laga persahabatan ini untuk menjalin silaturahmi antar mantan pemain. Kendati demikian kondisi fisik menjadi faktor kekalahan dalam laga ini.