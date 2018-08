Timnas Indonesia U-23 Gelar Latihan Jelang Hadapi Hongkong

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Timnas Indonesia U-23 menggelar sesi latihan jelang laga hidup mati menghadapi Hongkong di Cabang Olahraga Sepakbola Asian Games 2018, Senin (20/8/2018).

Hal itu terungkap dalam twitter PSSI, @PSSI, Minggu (19/8/2018) pagi.

“Sesi latihan pagi Timnas U-23 dalam persiapan menghadapi laga penting kontra Hongkong besok malam,” cuit PSSI.

Dalam foto latihan itu terlihat sejumlah pilar Timnas Indonesia, seperti Evan Dimas Darmono sedang berlatih fisik.

Sementara pada foto lainnya, Pelatih Timnas Indonesia U-23, Luis Milla, sedang memberikan instruksi kepada para pemain lainnya.

Pemilik akun twitter Muhammad S Taslim, ikut memberikan dorongan semangat.

“Alhamdulillah...Go Timnas U-23...Get the better for Indonesia...!!!” tulisnya melalui akun

@MsamanTaslim.

Iwan Pandeka Minang meminta Luis Milla untuk memasukan Evan Dimas dalam Starting Eleven.

“Coach @Luismillacoach please, evan dimas have to be in starting eleven tomorrow. He makes the game different. Balancing at the middle. The palestine match last day gived a lesson,” tulisnya.

Pada laga sebelumnya, Ttimnas U-23 Indonesia sukses menang atas Laos dengan skor 3-0 dalam fase Grup A Asian Games 2018 di Stadion Patriot Chandrabhaga, Kota Bekasi, Jumat (17/8/2018).