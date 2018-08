Potret Putri Cantik Cut Tari, Atlet Cilik yang Harumkan Nama Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Putri cantik Cut Tari dan Yusuf Subrata, Sidney Azkassyah Yusuf ternyata seorang atlet berbakat.

Meski kedua orangtuanya sudah tak bersama lagi sejak bercerai pada 2014, justru tak melunturkan semangat juang putri semata wayang mereka ini.

Saking berbakatnya, Sidney berhasil menyabet tiga medali sekaligus loh di ajang The Bangkok Gymnastics Moose Game Invitational Meet.

Dua di antara medali itu adalah emas dan satunya perunggu.

Sebagai ibu, Cut Tary tentu bangga sekali dengan putri cantiknya itu.

Terlihat beberapa kali Cut Tary mengunggah foto putrinya.

Ada yang sedang latihan, sedang bertanding, juga setelah Sidney memenangkan medali-medali itu.

Di salah satu foto terlihat Cut Tary mengecup pipi Sidney yang sedang memegang sertifikat dan tiga buah medali yang dikalungkan ke lehernya.

Sidney nampak begitu cantik dan begitu mirip dengan sang ibu.

"I’m always here for you to guide you, to support you, to motivate you in achieving your dreams and happiness my sweet Daughter." tulis Cut Tary di caption.