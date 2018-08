Posting Foto dan Video Mesra dengan Cewek Seksi di Bali, Hotman Paris Hanya Pakai Handuk

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hotman Paris memang dikenal sering dikelilingi banyak wanita.

Kebanyakan foto dan video bersama wanita seksi itu ia unggah di akun Instagramnya.

Seperti diketahui, Hotman Paris Hutapea adalah pengacara kondang yang kaya raya.

Kliennya pun bermacam-macam, termasuk para artis tanah air.

Hotman diketahui pernah menangani kasusnya Cut Tari, Inul Daratista, dan masih banyak lainnya.

Kini Hotman juga menjadi pembawa acara di sebuah stasiun televisi.

Hotman Paris Hutapea & istri; Hotman Paris Hutapea & perempuan lain. (kolase Instagram)

Di acara itu Hotman bertindak sebagai presenter yang "mengulik" kehidupan bintang tamu.

Ia juga sering menuai sorotan gara-gara ucapannya di video yang akhirnya viral di Instagram.

Baru-baru ini Hotman Paris Hutapea tampaknya tengah berlibur di Pulau Bali.

Hal itu diketahui dari sederet postingannya di akun Instagram @hotmanparisofficial.

Kebanyakan postingan yang diunggah adalah foto atau videonya bersama para wanita seksi.

"Liburan berlanjut ke Omnia, because life is only once, don't ever stop happiness," ujarnya di salah satu postingan, Jumat (17/8/2018).

Postingan-postingan Hotman pun menuai berbagai komentar dari para netizen.

Ada yang merasa terhibur, ada suka yang tak suka.

Komentar-komentar negatif yang didapat Hotman biasanya membahas istri Hotman Paris.

Mereka merasa kasihan dengan istri Hotman karena suaminya bertindak demikian.