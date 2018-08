Defia Rosmaniar Sumbang Medali Emas Pertama untuk Indonesia di Asian Games 2018

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Taekwondo putri Indonesia, Defia Rosmaniar, menjadi penyumbang medali emas pertama bagi Indonesia di Asian Games 2018 setelah mengalahkan rival dari Iran, Marjan Salashouri, Minggu sore (19/8/18) di nomor Poomsae tunggal putri.

Pada final yang berlangsung di Plenary Hall Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat di mana Presiden Indonesia, Joko Widodo, turut hadir, Defia meraih poin tertinggi atas Salashouri, yaitu 8.760 berbanding 8.360.

Sejak awal duel, Defia tampak lebih stabil dalam memeragakan gerakan taekwondo. Sebaliknya, Salashouri sempat goyah menjelang akhir pertandingan.

Sungguh prestasi istimewa bagi perempuan berusia 23 tahun itu mengingat ini debutnya di Asian Games.

Perjalanan Defia menuju medali emas terbilang heroik di mana ia sempat mengalahkan unggulan dari Korea Selatan, Yun Ji Hye, di babak semifinal, yang berlangsung Minggu siang.

Sementara itu, Salashouri meraih medali perak. Medali perunggu berhasil disabet taekwondo putri Malaysia dan Korea Selatan, Yap Khim Wen dan Yun Ji Hye.

Perjalanan Defia Meraih Medali Emas

16 Besar vs Wong Ka Yiu (Hongkong): 8.220-7.690

Perempat Final vs Chau Tuyet Van (Vietnam): 8.460-8.330

Semifinal vs Yun Ji Hye (Korea Selatan): 8.520-8.400

Final vs Marjan Salashouri (Iran): 8.760-8.360

Raihan Medali Indonesia

Kesuksesan Defia Rosmaniar membuat Indonesia saat ini berada di posisi ketiga peraih medali Asian Games 2018.