Ajenrem 121/Abw Seleksi Calon Bintara Berkualitas Sebelum Ikut Seleksi di Tingkat Korem

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/WAHIDIN

Ka Ajenrem 121/Abw, Mayor Caj Adhi Purnomo saat melihat Peserta Calon Bintara TNI Reguler Sub Panda Sintang menunjukkan kemampuan pull up dan push up nya di depan Kantor Ajenrem 121/Alambhana Wanawai, Jumat (19/8/2018) kemarin.