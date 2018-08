300 Peserta Ramaikan Lomba Burung Berkicau Dandim Sintang Cup 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG- Ketua Panitia Lomba dan Pameran Burung Berkicau se-Kalbar Dandim Sintang Cup, Wegurning mengatakan bahwa ada sekitar 300 peserta mengikuti lomba yang diselenggarakan dalam rangka HUT RI ke-73 tersebut.

"Ya ada sekitar 300 peserta, umumnya dari lima daerah yaitu Sanggau, Sekadau, Melawi, Sintang, dan Putussibau. Kali ini ada 20 kategori yang diselenggarakan," katanya di Komplek Stadion Baning Sintang, Minggu (19/8/2018) siang.

Baca: 1 Jemaah Haji Asal Mempawah Meninggal Dunia di Tanah Suci Mekkah, Ini Identitasnya

Adapun kategori yang diperlombakan yaitu 1. Muray Batu A, Kacer A, Cucak Hijau A, Konin D, Love Bird A, Serindit B, Kenari B, Kapas Tembak C, Muray Batu B, Kacer B, Cucak Hijau B, Love Bird B, Serindet C, Kenari C, Pleci Open C, Campuran Bebas D, Love Bird Bebas Aksi C, Muray Batu C, Kacer C, Cucak Hijau C.

Pada lomba yang mempersembahkan hadiah utama satu unit sepeda motor dari Bank BRI Cabang Sintang ini memang lebih ramai dari sebelumnya. Apalagi kategori yang dilombakan sangat menarik bagi para Kicau Mania.

"Kebetulan kali, ini memang begitu ramai peserta. Apalagi pas momentnya dalam rangka 17 Agustusan kan. Sebenarnya para pecinta burung di sini sangat menanti-nanti adanya event-event seperti ini," pungkasnya.