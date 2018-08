Gerah Dihina Stupid Oleh Iis Dahlia, Fatin Shidqia Beri Jawaban Pedas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Beberapa waktu lalu sempat memanas perselisihan antara Fatin Shidqia Lubis dan Iis Dahlia.

Hal ini bermula saat iis Dahlia tak terima jika Fatin Shidqia menyinggungnya dengan video yang dibuat Fatin di insta storynya atas video peserta audisi KDI, Waode Sofia yang viral.

Dilansir Sripoku.com dari channel youtube milik Anji, Kamis (16/8/2019), Fatin pun akhirnya buka suara dan mengungkapkan bagaimana duduk permasalahan yang sempat membuatnya memilih bungkam.

Dalam vlog tersebut, Fatin menjawab beberapa pertanyaan yang berasal dari warganet.

Beberapa pertanyaan ada yang menyinggung tentang perseteruan Fatin dengan salah satu juri KDI, Iis Dahlia.

Salah satu warganet menanyakan apakah perseteruan Fatin dan Iis itu hanya settingan.

"Tidak, sama sekali enggak. Aku kan berasal dari acara talent show juga. Pasti ada gimmick-gimmicknya. Tapi aku berpegang teguh kalau dunia hiburan itu to entertain, to educate, to persuade gitu," kata Fatin.

"Kalau misalnya enggak tiga itu, ya buat apa ada (acaranya)," tambahnya.

Fatin juga mengatakan bahwa dia gerah dengan konsep gimmick yang dibuat dalam acara itu.

"Kita nggak pernah tuh gimmick yang 'merugikan orang lain' atau menunjukkan yang kurang baik untuk orang lain gitu," kata Fatin.

"Aku lebih gerah sama konsepnya sih. Menurut aku konsep seperti itu sangat bisa dibicarakan terlebih dahulu," lanjutnya.